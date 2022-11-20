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Стул Лофт-7, сосна

Артикул: CH-050-187
5 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Стул Лофт выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье кресла изготовлены из массива дуба и покрыты тиковым маслом. Лофт стремиться к простору и свету, поэтому барный стул не займет большую площадь в вашем интерьере.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота800 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Вес11,15 кг
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина сидушки, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
500 450 850 18 массив сосны 6,8 6690
450 400 850 18 массив сосны 6,0 6390

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