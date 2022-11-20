Характеристики товара
Описание
Стул Лофт выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье кресла изготовлены из массива дуба и покрыты тиковым маслом. Лофт стремиться к простору и свету, поэтому барный стул не займет большую площадь в вашем интерьере.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина650 мм
- Высота800 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес11,15 кг
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия