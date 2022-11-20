Кресло Рио, бежевое

10 оценок

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Кресло Рио, бежевое

4.6
11 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул AV 301, бледно-голубой
Стул AV 301, бледно-голубой
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Кресло Рио, горчичное

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота700 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветбежевый

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