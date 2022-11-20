Товар в корзине. Перейти
Табурет Лофт-11 барный - фото 1Табурет Лофт-11 барный - фото 2Табурет Лофт-11 барный - фото 3

Табурет Лофт-11 барный

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет Лофт-12 барный
Табурет Лофт-12 барный
Следующий Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-12 барный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямассив, сосна
  • Цветчерный

Популярные варианты обивки

Табурет Лофт-11 барный - обивка в цвете КраснаяКрасная
Табурет Лофт-11 барный - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Табурет Лофт-11 барный - обивка в цвете БежевыйБежевый
Табурет Лофт-11 барный - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Табурет Лофт-11 барный - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Табурет Лофт-11 барный - обивка в цвете WhiteWhite
Табурет Лофт-11 барный - обивка в цвете 1818
Табурет Лофт-11 барный - обивка в цвете blackblack
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 49 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 3 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 38 шт.
С этим товаром покупают
Чехол 35Настоящее фото товара Чехол 35, произведённого компанией ChiedoCover
от790
105Хит

Чехол 35

Настоящее фото товара Чехол 07, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Чехол 07

Настоящее фото товара Подстолье барное хромированное 1204, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
6

Подстолье барное хромированное 1204

В наличии 30 шт.
Столик детский Kinder, деревянныйНастоящее фото товара Столик детский Kinder, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Столик детский Kinder, деревянный

Барный стол ЧетвиндНастоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
13

Барный стол Четвинд

Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
6

Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18

Педикюрная подставка для ног СонатаНастоящее фото товара Педикюрная подставка для ног Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Педикюрная подставка для ног Соната

Этажерка Классика №3Настоящее фото товара Этажерка Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
51 390
Оптовая цена
13

Этажерка Классика №3

Настоящее фото товара Люстра Leti 12, произведённого компанией ChiedoCover
от84 290
Оптовая цена
11

Люстра Leti 12

В наличии 19 шт.
Другие товары из разделамебель для стейк-хаусов
Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99024
38 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый

Стул Crocus с подушкой бордовыйНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Crocus с подушкой бордовый

Стул Crocus с подушкой голубойНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99061
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Crocus с подушкой голубой

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Лофт Римми мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 000
6

Стул Лофт Римми мягкий

Настоящее фото товара Стул Лофт Римми, произведённого компанией ChiedoCover
от3 500
14

Стул Лофт Римми

Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт амбарная доска, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
7

Стеновая панель Лофт амбарная доска

Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт микс средний тонов, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
12

Стеновая панель Лофт микс средний тонов

Настоящее фото товара Стеновая панель Лофт светлый микс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
13

Стеновая панель Лофт светлый микс

Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
5

Стол Лофт Джимпи

Стол Лофт ЛариссаНастоящее фото товара Стол Лофт Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
12

Стол Лофт Ларисса