Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Диаметр600 мм
- Материалсталь
- Цветголубой, зеленый, коричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Урна для торговых центров Кристалл,180 литров
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром
Металлическая урна Уличная
Урна уличная металлическая Бюджет
Урна для мусора уличная Титан
Урна уличная опрокидывающаяся УК-1
Урна из нержавеющей стали Мадрид
Урна уличная Космос
Урна уличная Космос малая