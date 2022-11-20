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Цветочница Филигран большая, диаметр 1200 мм - фото 1Цветочница Филигран большая, диаметр 1200 мм - фото 2

Цветочница Филигран большая, диаметр 1200 мм

13 оценок
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Вазон бетонный Мегаполис
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Материалсталь
  • Цветголубой, зеленый, коричневый

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