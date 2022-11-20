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Стул Tolix Soft полубарный Серебристый - фото 1Стул Tolix Soft полубарный Серебристый - фото 2Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 3Стул Tolix Soft полубарный Серебристый - фото 4Стул Tolix Soft полубарный Серебристый - фото 5

Стул Tolix Soft полубарный Серебристый

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Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 43,5*43,5*111

Вес брутто: 22,8 кг.

Объем: 0,210

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки435 мм
  • Высота упаковки1110 мм
  • Глубина упаковки435 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки22.80 кг

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