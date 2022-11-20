Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр550 мм
- Вес3.6 кг
- Цветбелый
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Салфетки Ричард
Стол АРКОС 23
Стол АРКОС 24
Стол АРКОС 6-1
Стол Престиж, столешница HPL, светлый
Ковер STITCH 240 x 340
Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей
Стул Kongsberg, горчично - желтый, металлические ножки