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Кашпо Vetro 40, снежно-белый - фото 1

Кашпо Vetro 40, снежно-белый

15 оценок
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Кашпо Tenero 40, снежно-белый
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Кашпо Tenero 40, снежно-белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр550 мм
  • Вес3.6 кг
  • Цветбелый

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