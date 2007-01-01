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Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа
53 оценки
4 730
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Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа - фото 1Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа - фото 2Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа - фото 3Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа - фото 4Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа - фото 5

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа

Артикул: CH-029-308
53 оценки
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Стул оснащен подлокотниками, которые обеспечивают дополнительный комфорт во время длительных встреч или переговоров. Эргономичная спинка и мягкое сиденье создают ощущение уюта, что особенно важно для офисных конференц-стульев.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки790 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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