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Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа - фото 1Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа - фото 2Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа - фото 3

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа

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Предыдущий товар в категории Стул DSW темно-серый x4
Стул DSW темно-серый x4
Следующий Стул Nikki, желтый/ серый
Стул DSW темно-серый x4

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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