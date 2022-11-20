Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина510 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки
Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый
Стул Лион, велюр голубой
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Стол обеденный Детройт белый малый
Стол обеденный Детройт серый малый
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло