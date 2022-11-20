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Кашпо GRAND - фото 1

Кашпо GRAND

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Настольная лампа Zaragoza

Характеристики товара

Описание

26 х 19 х H54

Материал: алюминий, ротанг, плетение 7-10 мм

Примечание: кашпо поставляется без технических вставок

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Варианты размеров

Размеры (ШхГхВ, см) Стоимость (руб.)
малое 26 х 19 х 54 3190
среднее 31 х 23 х 643790
большое 37 х 29 х 73 4390

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