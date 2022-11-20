Характеристики товара
Описание
26 х 19 х H54
Материал: алюминий, ротанг, плетение 7-10 мм
Примечание: кашпо поставляется без технических вставок
26 х 19 х H54
Материал: алюминий, ротанг, плетение 7-10 мм
Примечание: кашпо поставляется без технических вставок
|Размеры (ШхГхВ, см)
|Стоимость (руб.)
|малое
|26 х 19 х 54
|3190
|среднее
|31 х 23 х 64
|3790
|большое
|37 х 29 х 73
|4390
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Вазон бетонный Ц-4-3
Этажерка Верона №4 ДК
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 5/1
Урна кованая Греческая
Урна уличная квадратная Оптимал
Урна уличная окрашенная с черной чашкой
Уличная урна Элегант
Урна деревянная на железобетонном основании Петергоф