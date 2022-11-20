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Консоль Таун 115*30 серебро

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Консоль ТАУН благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*35*15
Масса брутто: 14
Объем: 0,065

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1150 мм
  • Длина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Вес12.3 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка40 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки14 кг

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