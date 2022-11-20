Характеристики товара
Описание
Консоль ТАУН благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*35*15
Масса брутто: 14
Объем: 0,065
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1150 мм
- Длина300 мм
- Глубина300 мм
- Вес12.3 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка40 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки14 кг