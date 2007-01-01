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Настоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стол Четвинд
37 оценок
12 990
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 5 Барный стол Четвинд производства ChiedoCover
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Барный стол Четвинд

Артикул: CH-004-570
37 оценок
Основные характеристики
  • Длина1330 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота1030 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стол Четвинд – стильное решение для современных заведений.

В индустрии гостеприимства, где важна каждая деталь, барный стол Четвинд становится идеальным сочетанием элегантности и функциональности. Этот стол с его лаконичным дизайном и продуманной конструкцией создан для баров, ресторанов, кафе и лобби-зон отелей, где ценится комфорт и стиль.

Современный дизайн с контрастом деревянной столешницы и строгих металлических ножек впишется в любой интерьер. Чистые линии и лаконичные формы создают ощущение порядка и гармонии, подчеркивая статус вашего заведения.

Прочная металлическая рама обеспечивает устойчивость даже при активном использовании, а гладкая деревянная столешница добавляет уюта и легко очищается. Минималистичный стиль без лишних деталей упрощает уход и сохраняет презентабельный вид на долгие годы.

Универсальность – стол можно использовать как барную стойку, консоль или подставку для декора, адаптируя под нужды вашего пространства. Удобная высота делает его идеальным для зон обслуживания гостей, где важны эргономика и комфорт.

Надежные материалы – металлические ножки и износостойкая деревянная столешница выдерживают интенсивные нагрузки. Нейтральная цветовая гамма делает стол актуальным в любом интерьере, снижая затраты на обновление пространства.

Барный стол Четвинд – это не просто мебель, а элемент интерьера, который работает на ваш имидж.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1330 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота1030 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Барный стол Четвинд - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Барный стол Четвинд - каркас в цвете ШампаньШампань
Барный стол Четвинд - каркас в цвете БронзаБронза
Барный стол Четвинд - каркас в цвете ТитанТитан
Барный стол Четвинд - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Барный стол Четвинд - каркас в цвете БелыйБелый
Барный стол Четвинд - каркас в цвете СереброСеребро
Барный стол Четвинд - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Барный стол Четвинд - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Барный стол Четвинд - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Барный стол Четвинд - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Барный стол Четвинд - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Барный стол Четвинд - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Барный стол Четвинд - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Барный стол Четвинд - столешница в цвете Белый Белый
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Барный стол Четвинд - столешница в цвете КунгурКунгур
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Барный стол Четвинд - столешница в цвете БелыйБелый
Барный стол Четвинд - столешница в цвете СерыйСерый
Барный стол Четвинд - столешница в цвете БукБук
Барный стол Четвинд - столешница в цвете ОрехОрех
Барный стол Четвинд - столешница в цвете ВенгеВенге
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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