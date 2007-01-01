Характеристики товара
Описание
Барный стол Четвинд – стильное решение для современных заведений.
В индустрии гостеприимства, где важна каждая деталь, барный стол Четвинд становится идеальным сочетанием элегантности и функциональности. Этот стол с его лаконичным дизайном и продуманной конструкцией создан для баров, ресторанов, кафе и лобби-зон отелей, где ценится комфорт и стиль.
Современный дизайн с контрастом деревянной столешницы и строгих металлических ножек впишется в любой интерьер. Чистые линии и лаконичные формы создают ощущение порядка и гармонии, подчеркивая статус вашего заведения.
Прочная металлическая рама обеспечивает устойчивость даже при активном использовании, а гладкая деревянная столешница добавляет уюта и легко очищается. Минималистичный стиль без лишних деталей упрощает уход и сохраняет презентабельный вид на долгие годы.
Универсальность – стол можно использовать как барную стойку, консоль или подставку для декора, адаптируя под нужды вашего пространства. Удобная высота делает его идеальным для зон обслуживания гостей, где важны эргономика и комфорт.
Надежные материалы – металлические ножки и износостойкая деревянная столешница выдерживают интенсивные нагрузки. Нейтральная цветовая гамма делает стол актуальным в любом интерьере, снижая затраты на обновление пространства.
Барный стол Четвинд – это не просто мебель, а элемент интерьера, который работает на ваш имидж.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1330 мм
- Ширина410 мм
- Высота1030 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет