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Барный стол Четвинд

13 оценок
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Барный стол Леморей

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 500 1030 18 массив сосны 22 12890
1800 500 1030 18 массив сосны 20 11990
1650 500 1030 18 массив сосны 18 10990
1500 450 1030 18 массив сосны 15 9590
1330 410 1030 18 массив сосны 13 8390
1100 300 1030 18 массив сосны 12 6590

Варианты столешницы

Барный стол Четвинд - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Барный стол Четвинд - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Барный стол Четвинд — выполненные заказы

Фотография товара Барный стол Четвинд, столешница-массив сосны цельноламельный с фальшбортом-80мм, состовная из двух частей, цвет-лак. Длина-5930 мм; ширина-400 мм; толщина-18 мм, прозрачный, каркас-металл от компании ChiedoCover.Барный стол Четвинд, столешница-массив сосны цельноламельный с фальшбортом-80мм, состовная из двух частей, цвет-лак. Длина-5930 мм; ширина-400 мм; толщина-18 мм, прозрачный, каркас-металлФотография товара Барный стол Четвинд, стулья в стиле лофт от компании ChiedoCover.Барный стол Четвинд, стулья в стиле лофтФотография товара Стол барный Четвинд, столешница венге от компании ChiedoCover.Стол барный Четвинд, столешница венгеФотография товара Барный стол Четвинд, столешница вишня от компании ChiedoCover.Барный стол Четвинд, столешница вишня
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