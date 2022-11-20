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Консоль Бистерс

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 500 2000х500х750 40 массив сосны 30 12090
1800 400 1800х400х750 40 массив сосны 24 9790
1500 400 1500х400х750 40 массив сосны 21 8590
1200 300 1200х300х750 40 массив сосны 15 6490
1000 300 1000х300х750 40 массив сосны 13 5890
900 300 900х300х750 40 массив сосны 12 5490
2000 500 2000х500х750 40 массив дуба 37 28490
1800 400 1800х400х750 40 массив дуба 29 21690
1500 400 1500х400х750 40 массив дуба 25 18490
1200 300 1200х300х750 40 массив дуба 18 12390
1000 300 1000х300х750 40 массив дуба 16 10890
900 300 900х300х750 40 массив дуба 15 10090

Варианты покрытия

Консоль Бистерс - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Консоль Бистерс - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Консоль Бистерс - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Консоль Бистерс - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Консоль Бистерс - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Консоль Бистерс - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Консоль Бистерс - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Консоль Бистерс - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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