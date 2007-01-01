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Настоящее фото товара Консоль Бистерс, произведённого компанией ChiedoCover
Консоль Бистерс
80 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
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Консоль Бистерс

Артикул: CH-004-574
80 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Консоль Бистерс - элегантный вариант для бизнес-пространств.

Консоль Бистерс — это воплощение современного дизайна и функциональности.

Ключевые преимущества:
Современный дизайн
Четкие геометрические линии и контраст теплого дерева с холодным металлом создают стильный акцент в любом пространстве.

Исключительная прочность
Металлический каркас из толстостенных профилей обеспечивает устойчивость, сохраняя визуальную воздушность.

Премиальное качество
Тщательно отшлифованная столешница из массива дерева с защитным покрытием устойчива к износу.

Универсальность применения
Идеально подходит для:
Зон ресепшн в бутик-отелях
Ожидания в ресторанах премиум-класса
Декоративных решений в бизнес-лаунжах

Консоль Бистерс — это не просто мебель, а инструмент создания стильного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Консоль Бистерс - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Консоль Бистерс - каркас в цвете ШампаньШампань
Консоль Бистерс - каркас в цвете БронзаБронза
Консоль Бистерс - каркас в цвете ТитанТитан
Консоль Бистерс - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Консоль Бистерс - каркас в цвете БелыйБелый
Консоль Бистерс - каркас в цвете СереброСеребро
Консоль Бистерс - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Консоль Бистерс - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Консоль Бистерс - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Консоль Бистерс - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Консоль Бистерс - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Консоль Бистерс - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Консоль Бистерс - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Консоль Бистерс - столешница в цвете Белый Белый
Консоль Бистерс - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Консоль Бистерс - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Консоль Бистерс - столешница в цвете КунгурКунгур
Консоль Бистерс - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Консоль Бистерс - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Консоль Бистерс - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Консоль Бистерс - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Консоль Бистерс - столешница в цвете БелыйБелый
Консоль Бистерс - столешница в цвете СерыйСерый
Консоль Бистерс - столешница в цвете БукБук
Консоль Бистерс - столешница в цвете ОрехОрех
Консоль Бистерс - столешница в цвете ВенгеВенге
Консоль Бистерс - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Консоль Бистерс - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Консоль Бистерс - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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