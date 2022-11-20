Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|500
|2000х500х750
|40
|массив сосны
|30
|12090
|1800
|400
|1800х400х750
|40
|массив сосны
|24
|9790
|1500
|400
|1500х400х750
|40
|массив сосны
|21
|8590
|1200
|300
|1200х300х750
|40
|массив сосны
|15
|6490
|1000
|300
|1000х300х750
|40
|массив сосны
|13
|5890
|900
|300
|900х300х750
|40
|массив сосны
|12
|5490
|2000
|500
|2000х500х750
|40
|массив дуба
|37
|28490
|1800
|400
|1800х400х750
|40
|массив дуба
|29
|21690
|1500
|400
|1500х400х750
|40
|массив дуба
|25
|18490
|1200
|300
|1200х300х750
|40
|массив дуба
|18
|12390
|1000
|300
|1000х300х750
|40
|массив дуба
|16
|10890
|900
|300
|900х300х750
|40
|массив дуба
|15
|10090
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