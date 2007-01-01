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Настоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke
26 оценок
25 69080
127 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke - фото 1Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke - фото 2Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke - фото 3Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke - фото 4Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke - фото 5Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke - фото 6
Распродажа

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

Артикул: CH-016-133
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина1150 мм
  • Высота780 мм
  • Вес12.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Консоль КРОСС благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина1150 мм
  • Высота780 мм
  • Вес12.5 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки14.5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики1230
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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