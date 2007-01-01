Характеристики товара
Описание
Консоль КРОСС благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина1150 мм
- Высота780 мм
- Вес12.5 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки14.5 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики1230
- Изделия стопируютсяНет