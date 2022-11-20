Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|500
|2000х500х1030
|18
|массив сосны
|24
|13490
|1800
|500
|1800х500х1030
|18
|массив сосны
|22
|12590
|1650
|500
|1650х500х1030
|18
|массив сосны
|20
|11990
|1500
|450
|1500х450х1030
|18
|массив сосны
|17
|10490
|1330
|410
|1330х410х1030
|18
|массив сосны
|15
|9390
|1100
|300
|1100х300х1030
|18
|массив сосны
|12
|7390
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