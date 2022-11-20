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Барный стол Хайткросс

12 оценок
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Барный стол Четвинд
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Барный стол Четвинд

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 500 2000х500х1030 18 массив сосны 24 13490
1800 500 1800х500х1030 18 массив сосны 22 12590
1650 500 1650х500х1030 18 массив сосны 20 11990
1500 450 1500х450х1030 18 массив сосны 17 10490
1330 410 1330х410х1030 18 массив сосны 15 9390
1100 300 1100х300х1030 18 массив сосны 12 7390

Варианты столешницы

Барный стол Хайткросс - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Барный стол Хайткросс - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Барный стол Хайткросс - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Барный стол Хайткросс - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Барный стол Хайткросс - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Барный стол Хайткросс - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Барный стол Хайткросс - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Барный стол Хайткросс - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Барная стойка Хайткросс, белая столешница
Барная стойка Хайткросс, белая столешницаБарная стойка Хайткросс, белая столешница
Подробнее о заказе

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