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Консоль Гайден

Артикул: CH-048-810
47 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1480 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота900 мм
  • МатериалМДФ, дерево, зеркало
  • Цветшампань

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