Столы для дня рождения

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Болонья 110
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 21
Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 23 прямоугольный
Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Молли Венге
Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Молли Вишня
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Молли Дуб, произведённого компанией ChiedoCover
10 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Молли Дуб
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Сарагоса темный длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Сарагоса темный квадрат
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Сарагоса светлый длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Сарагоса светлый квадрат
Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Равенна квадратный
Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Модена 129 черный
Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту квадратный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Порту 125х74, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту 125х74
Настоящее фото товара Стол Мадрид-1, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Мадрид-1
Настоящее фото товара Стол Мадрид-2, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Мадрид-2
Настоящее фото товара Стол стеклянный Мадрид-3, произведённого компанией ChiedoCover
12 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол стеклянный Мадрид-3
Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол деревянный Гренада
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Модена 129 темный
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лидер 2, белый
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Лидер 5, венге
Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт-1
Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-14%
Хит
7 990 ₽9 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лофт-2
Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт-3
Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-31%
НовинкаХит
8 390 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лофт-4
Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-30%
9 190 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лофт-5
Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-17%
8 390 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лофт-6
Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
12 390 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лофт-7
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 3, белый
Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Oslo, прямоугольный
Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Настоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 035 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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