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Консоль Скарлетт - фото 1Консоль Скарлетт - фото 2

Консоль Скарлетт

Артикул: CH-048-735
40 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина975 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота750 мм
  • Материалдерево, стекло
  • Цветсеребряный

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