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Консоль Лофт-3

Артикул: CH-050-163
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1030 мм
  • Толщина профиля20*20 мм
  • Материал столешницыЛДСП, сосна, HPL
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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