Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина300 мм
- Высота1030 мм
- Толщина профиля20*20 мм
- Материал столешницыЛДСП, сосна, HPL
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стол консольный Хельга 1
Стол консольный Хельга 2
Стол консольный Хельга 3
Стол консольный Хельга 4
Стол консольный Классика 1
Стол консольный Классика 2
Стол консольный Классика 3
Стол консольный Классика 4
Стол консольный Классика 5
Стол консольный Лотос 1
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