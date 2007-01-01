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Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 х 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
Консольный столик Арт Деко 120 х 40 золото
26 оценок
24 39071
81 990 ₽
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Консольный столик Арт Деко 120 х 40 золото - фото 1Консольный столик Арт Деко 120 х 40 золото - фото 2Консольный столик Арт Деко 120 х 40 золото - фото 3Консольный столик Арт Деко 120 х 40 золото - фото 4
Распродажа

Консольный столик Арт Деко 120 х 40 золото

Артикул: CH-004-277
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота780 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Консоль АРТ ДЕКО благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас консоли изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота780 мм
  • Вес17.5 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки20.5 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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