1 коробка / 1 шт.
Габариты: 57*22*47 см
Вес брутто: 9,95кг
Объем: 0,059
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Письменный стол Моултри орех
Стул КАПРИ 25
Стул КАПРИ 25-1
Стул КАПРИ 26
Стул КАПРИ 16-1
Стул КАПРИ 16-2
Стационарные опоры для офисных кресел
Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет
Кресло CH-330M без подлокотников, оранжевый
Кресло CH-330M без подлокотников, желтый
Кресло CH-330M без подлокотников, светло-салатовый
Кресло CH-330M без подлокотников, голубой вельвет
Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа
Кресло CH-330M без подлокотников, зеленая экокожа
Кресло CH-330M без подлокотников, красная экокожа
Кресло CH-330M без подлокотников, бежевая экокожа
Стул офисный Ross велюр синий