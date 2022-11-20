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          Фотография Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

          4.3
          Оптовая цена
          от 3 990 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
          Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
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          Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

          4.3
          3990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина440 мм
          • Ширина440 мм
          • Высота до сиденья435/570 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес8.5 кг
          • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
          • Высота855/990 мм

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