Мебель для киберспортивных клубов

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Minos, произведённого компанией ChiedoCover
131 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Minos
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт-1
Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-14%
Хит
7 990 ₽9 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лофт-2
Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт-3
Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-31%
НовинкаХит
8 390 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
3.9
Стол Лофт-4
Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-30%
9 190 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лофт-5
Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-17%
8 390 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лофт-6
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
12 390 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лофт-7
Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 200 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Вустер
Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Шрустбери
Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Монмут
Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Лофт Гинди
Настоящее фото товара Стол Лофт Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лофт Ларисса
Настоящее фото товара Стол Togo, произведённого компанией ChiedoCover
34 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Togo
Настоящее фото товара Стол Surface, произведённого компанией ChiedoCover
246 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Surface
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Space, произведённого компанией ChiedoCover
111 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Space
Настоящее фото товара Стол Plano, произведённого компанией ChiedoCover
145 590 ₽
Оптовая цена
5
Стол Plano
Настоящее фото товара Стол More, произведённого компанией ChiedoCover
95 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол More
Настоящее фото товара Стол Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
170 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Matrix
Настоящее фото товара Стол Kuadro, произведённого компанией ChiedoCover
20 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Kuadro
Настоящее фото товара Стол Exteso, произведённого компанией ChiedoCover
246 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Exteso
Настоящее фото товара Стол Arki, произведённого компанией ChiedoCover
144 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Arki
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба М, белый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, желтый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, черный
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло игровое VIKING-11, синее
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный/синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло игровое VIKING-8N черный/синий
Настоящее фото товара Кресло Samurai S-1.03 черное, произведённого компанией ChiedoCover
17 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Samurai S-1.03 черное
Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое
Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Racer Premium Gray, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло спортивное TopChairs Racer Premium Gray
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Настоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло игровое CH-778N
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
13 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло компьютерное Forsage TM
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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