Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Допустимая нагрузка100
- Цветкоричневый
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