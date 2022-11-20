Кресло CH-330M без подлокотников, темно-коричневый

10 оценок

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Кресло CH-330M без подлокотников, темно-коричневый

4.3
4 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 57*22*47 см

Вес брутто: 9,95кг

Объем: 0,059

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Основные характеристики

  • Глубина440 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота до сиденья435/570 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес8.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Высота855/990 мм
  • Цветкоричневый

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