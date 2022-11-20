Кресло ALEX, терракотовый

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Характеристики товара

Описание

Хотите, чтобы ваша квартира выглядела, словно фото с обложки журнала? Тогда почему бы не начать… с кресла?

Кресло Alex сочетает в себе модные дизайнерские решения и функциональность: эргономичная форма спинки, приятная на ощупь велюровая обивка самых актуальных оттенков и прочный, но легкий и лаконичный металлический каркас создают эффект парящего в воздухе облака. Все это делает кресло Alex по-настоящему достойным внимания претендентом на место в вашем доме!

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина795 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветкрасный, черный

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