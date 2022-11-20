Кресло CH-330M без подлокотников, зеленая экокожа
4 790 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 57*22*47 см
Вес брутто: 9,95кг
Объем: 0,059
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