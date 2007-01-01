Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Air XL, бежевый
30 оценок
10 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Air XL, бежевый - фото 1Кресло пластиковое Air XL, бежевый - фото 2Кресло пластиковое Air XL, бежевый - фото 3Кресло пластиковое Air XL, бежевый - фото 4Кресло пластиковое Air XL, бежевый - фото 5Кресло пластиковое Air XL, бежевый - фото 6Кресло пластиковое Air XL, бежевый - фото 7

Кресло пластиковое Air XL, бежевый

Артикул: CH-026-775
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Air XL, черный
Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло пластиковое Air XL, красный
Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Легкое, как сам воздух, но при этом прочное кресло Air XL изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.
Пластиковые кресла серии Air с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Air можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армировано стекловолокном;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки940 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол складной Раунд 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 150, белый

142
В наличии 102 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Field пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99061
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Field пластик черный

26
  • синий
  • черный
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Декоративная подушка Нелла, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Декоративная подушка Нелла, черная

40
Фотография товара Диван Сорренто 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сорренто 2, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Диван Сорренто 2

51
Фотография товара Стул барный Кристалл WX светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кристалл WX светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул барный Кристалл WX светло-серый

30
  • серый
  • зеленый
  • желтый
  • синий
Фотография товара Барный табурет Кавагучи, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Барный табурет Кавагучи, черный велюр

146
В наличии 6 шт.
Фотография товара Барный стул Фолкрик, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Фолкрик, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Барный стул Фолкрик, бежевый велюр

73
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный ANT, черный, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный ANT, черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29026
16 490 ₽Оптовая цена

Стул полубарный ANT, черный, 65 см

26
  • белый
  • черный
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Plus, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Plus, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Plus, красный

41
Фотография товара Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит

39
  • белый
  • Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит
  • коричневый

Другие товары из раздела мебель для вечеринки

Фотография товара Стул барный Кристалл WX серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кристалл WX серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Кристалл WX серый

43
  • серый
  • зеленый
  • желтый
  • синий
Фотография товара Стул барный Кристалл WX зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кристалл WX зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул барный Кристалл WX зеленый

39
  • серый
  • зеленый
  • желтый
  • синий
Фотография товара Стул барный Кристалл WX синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кристалл WX синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул барный Кристалл WX синий

44
  • серый
  • зеленый
  • желтый
  • синий
Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, желтый

38
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Marcel XL, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Marcel XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Marcel XL, бежевый

34
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Vanity, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Кресло прозрачное Vanity, серый

33
  • прозрачный
  • серый, прозрачный
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло прозрачное Crystal от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Crystal, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Кресло прозрачное Crystal

31
  • прозрачный
  • черный, прозрачный
  • желтый, прозрачный
  • оранжевый, прозрачный
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло прозрачное Crystal, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Crystal, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Кресло прозрачное Crystal, янтарный

30
  • прозрачный
  • черный, прозрачный
  • желтый, прозрачный
  • оранжевый, прозрачный
Фотография товара Кресло прозрачное Crystal, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Crystal, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Кресло прозрачное Crystal, оранжевый

35
  • прозрачный
  • черный, прозрачный
  • желтый, прозрачный
  • оранжевый, прозрачный
Фотография товара Кресло прозрачное Arthur от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Arthur, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Кресло прозрачное Arthur

41
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Кресло пластиковое Air XL, бежевый
Кресло пластиковое Air XL, бежевый
от 10 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности