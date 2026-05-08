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Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм красный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25 мм красный с пюпитром
33 оценки
2 94011
3 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Хит 25 мм красный с пюпитром

Артикул: CH-000-083
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина785 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Стул оборудован удобным пюпитром, что делает его идеальным для ученических аудиторий, лекционных залов или конференций. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Цена на стул зависит от материала пюпитра. Итоговая стоимость уточняется менеджером.

Пюпитры отправляются отдельно от пачки стула в коробках.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина785 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес9.5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь, 1,2 мм
  • Цветкрасный, золотой
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Каркассталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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