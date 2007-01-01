Мебель для интернет кафе

Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
Получите полный прайс-лист подборки Мебель для интернет кафе
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Бостон
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лидер 1
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лидер 2
Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 890 ₽9 890 ₽
Оптовая цена
5
Диван классический
Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
119 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
49 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Бергамо", произведённого компанией ChiedoCover
59 930 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Пэчворк "Бергамо"
Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван лофт Фолевел
Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииНовинкаХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кресло Самба G, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Самба G
Настоящее фото товара Стул Самба М , произведённого компанией ChiedoCover-4%
Новинка
3 190 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Самба М
Настоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Самба с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Сильвия
Настоящее фото товара Стул Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Тренд
Настоящее фото товара Стул Тренд NET, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тренд NET
Настоящее фото товара Стул Тренд WD, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Тренд WD
Настоящее фото товара Стул Балун G, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Балун G
Настоящее фото товара Кресло Балун PLZ-2, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Балун PLZ-2
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Кресло Балун W , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Балун W
Настоящее фото товара Кресло Балун X, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Балун X
Настоящее фото товара Кресло Балун Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Балун Лайт
Настоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Сильвия АРМ
Настоящее фото товара Диван Лестер, произведённого компанией ChiedoCover-15%
11 900 ₽13 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Лестер
Настоящее фото товара Диван ДН 130, произведённого компанией ChiedoCover
18 900 ₽
Оптовая цена
5
Диван ДН 130
Настоящее фото товара Диван Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
17 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Квадро
Настоящее фото товара Диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Кельн
Настоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло TopChairs City серый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло TopChairs City черный
Настоящее фото товара Кресло TopChairs Village черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло TopChairs Village черный
Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Самба черный
Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
17 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван лофт Стэйт Гросс
Настоящее фото товара Диван Кинг, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
27 990 ₽36 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Кинг
Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
35 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван лофт Лиль
Настоящее фото товара Стул Гризли, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Гризли
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Самба М, белый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, желтый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
2 490 ₽3 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Самба М, черный
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло игровое VIKING-11, синее
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный/синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло игровое VIKING-8N черный/синий
Настоящее фото товара Кресло Samurai S-1.03 черное, произведённого компанией ChiedoCover
17 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Samurai S-1.03 черное
Настоящее фото товара Стол Монолит-1-СПБ, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Монолит-1-СПБ
Настоящее фото товара Кресло поворотное Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 580 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло поворотное Калипсо

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют