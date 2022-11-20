1 коробка / 1 шт.
Габариты: 57*22*47 см
Вес брутто: 9,95кг
Объем: 0,059
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Письменный стол Моултри орех
Стул CHILLI кварцевый
Стул CHIC античный болотный
Стул CHIC античный cеребристо-серый
Стул CHIC античный графит
Стул CHIC глубокий синий
Стационарные опоры для офисных кресел
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа серо-голубой
Кресло CH-330M без подлокотников, темно-коричневый
Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый
Кресло CH-330M без подлокотников, песочный
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа розовый Linkoln
Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет
Кресло CH-330M без подлокотников, оранжевый
Кресло CH-330M без подлокотников, желтый
Кресло CH-330M без подлокотников, светло-салатовый