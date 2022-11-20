Незаменимый вариант кресла для конференц- залов, который добавит залу или кабинету грациозности. Спинка с прошивками воспроизводит поясничный изгиб, широкие подлокотники обеспечат удобное положение рук. Хромированная крестовина выдерживает до 120 кг.
Чехол 109
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый
Стул Caren 2 вельвет, серый/хром
Уличный газовый обогреватель WWT 13H Stainless steel
Уличный газовый обогреватель WWT 13H Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13D Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13I Black
Стул обеденный TOR синий x4