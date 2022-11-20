Кресло офисное, Идра В, хром

6 оценок

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Кресло офисное, Идра В, хром

4.8
12 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Незаменимый вариант кресла для конференц- залов, который добавит залу или кабинету грациозности. Спинка с прошивками воспроизводит поясничный изгиб, широкие подлокотники обеспечат удобное положение рук. Хромированная крестовина выдерживает до 120 кг.

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Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Высота1210/1300 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина500 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа

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