Характеристики товара
Описание
Кресло Grace на полозьях – это уютное и удобное кресло с едва выделяющимися подлокотниками.
Кресло выполнено из полипропилена, отличающегося высокими прочностными характеристиками, устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, антистатическими свойствами.
Рама из стального прута.
Кресла можно вставлять друг в друга.
Идеально подходят для офисных помещений
Доступные цвета: белый, оранжевый, красный, зеленый, черный.
Ножки стула могут быть окрашены в белый, черный или оранжевый цвета, а так же могут быть хромированными
Основные характеристики
- Высота765 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина550 мм
- Глубина530 мм
- Вес5.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.35 м3