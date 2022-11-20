Кресло пластиковое Grace, зеленый

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Кресло пластиковое Grace, оранжевый

Характеристики товара

Описание

Кресло Grace на полозьях – это уютное и удобное кресло с едва выделяющимися подлокотниками.
Кресло выполнено из полипропилена, отличающегося высокими прочностными характеристиками, устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, антистатическими свойствами.
Рама из стального прута.
Кресла можно вставлять друг в друга.
Идеально подходят для офисных помещений

Доступные цвета: белый, оранжевый, красный, зеленый, черный.
Ножки стула могут быть окрашены в белый, черный или оранжевый цвета, а так же могут быть хромированными

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Основные характеристики

  • Высота765 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.35 м3

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