Характеристики товара
Описание
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800/2700 мм
- Глубина800/900 мм
- Высота750/766 мм
- Толщина столешницы16, 26 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Толщина металла25 мм
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Механизмскладной кронштейн с фиксатором
- Цвет подстольяЧерный, Золотой
- Цветбежевый, белый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет