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|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|1800
|800
|750
|16
|29.0
|2790
|1800
|900
|750
|16
|31.9
|2890
|2000
|900
|750
|16
|34.8
|3590
|2400
|900
|750
|16
|40.5
|4190
|2700
|900
|750
|16
|44.9
|4690
|1800
|800
|750
|26
|43.4
|3590
|1800
|900
|750
|26
|48.1
|3690
|2000
|900
|750
|26
|52.8
|4390
|1800
|800
|750
|32
|52.1
|4090
|1800
|900
|750
|32
|57.8
|4190
|2000
|900
|750
|32
|63.6
|5090
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