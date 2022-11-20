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          Фотография Стол Лидер 2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стол Лидер 2

          4.4
          Оптовая цена
          2 790 ₽
          При покупке от 10 штук
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          Стол Лидер 2
          Стол Лидер 2
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          Видеообзор

          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота750 мм
          • Материал столешницыЛДСП
          • Материал подстольясталь

          Варианты размеров

          Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
          1800 800 750 16 29.0 2790
          1800 900 750 16 31.9 2890
          2000 900 750 16 34.8 3590
          2400 900 750 16 40.5 4190
          2700 900 750 16 44.9 4690
          1800 800 750 26 43.4 3590
          1800 900 750 26 48.1 3690
          2000 900 750 26 52.8 4390
          1800 800 750 32 52.1 4090
          1800 900 750 32 57.8 4190
          2000 900 750 32 63.6 5090

          Варианты столешницы

          БелыйБелыйСерыйСерыйВишняВишняБукБукОрехОрехВенгеВенге

          Варианты каркаса

          ЗолотоЗолотоСереброСереброШампаньШампаньБронзаБронзаТитанТитанКоричневый светлыйКоричневый светлыйКоричневыйКоричневыйКрасное деревоКрасное деревоТемный орехТемный орехБелыйБелыйЧерныйЧерныйАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SNАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

          Сделаем стол на заказ

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          Стол Лидер 2 — выполненные заказы

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