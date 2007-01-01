Товар в корзине. Перейти
Cтул Vitra, терракотовый, черный - фото 1Cтул Vitra, терракотовый, черный - фото 2Cтул Vitra, терракотовый, черный - фото 3Cтул Vitra, терракотовый, черный - фото 4Cтул Vitra, терракотовый, черный - фото 5

Cтул Vitra, терракотовый, черный

Артикул: CH-073-324
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Cтул Bonni, коричневый, черный
Фотография товара Cтул Bonni, коричневый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Cтул Vitra, бежевый, черный
Фотография товара Cтул Vitra, бежевый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

.Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции и мягкости спинки, а также сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, терракот

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.16 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела офисные стулья

Товар в корзине

Cтул Vitra, терракотовый, черный
Cтул Vitra, терракотовый, черный
11 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности