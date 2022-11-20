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Кресло Emily, коричневый

14 оценок

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Кресло Emily, синий

Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки: 0,86*0,66*0,75

Объем упаковки, м3: 0,4

Масса упаковки: 33

Количество в упаковке: 2

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявинил
  • Страна изготовленияКитай

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