Характеристики товара
Описание
Стул “Амиго полубарный” – красивый и эстетически выверенный, разработан для использования в ресторанном бизнесе (направление «HoReCa»).Стул имеет высокую посадку, изготовлен из легкой, но прочной металлической трубы.
Стулья “Амиго полубарные” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка и вогнутая спинка обеспечивают комфорт. Сиденье стула изготовлено из гнутоклееной фанеры и обтянуто тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины. Основание – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø25 мм с утонением, подножка из трубы Ø18 мм
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Ширина455 мм
- Глубина525 мм
- Вес5,7 кг
- Материалметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия