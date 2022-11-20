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Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 1Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 2Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 3Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 4Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 5Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 6

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с красивой стеклянной круглой столешницей белого цвета с рисунком под мрамор.
Столешница гармонирует с металлическими ножками оригинальной формы. Такое сочетание смотрится эффектно в любом интерьере.
Диаметр столешницы 100 см.

2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 107*107*8,5 2короб: 82*13*10
Вес брутто:
1короб: 26,4 кг 2короб: 9,4 кг
Объем:
1короб: 0,01 2короб: 0,01

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1000 мм
  • Вес26.5 кг
  • Материал столешницыстекло, металл
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки35.80 кг

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