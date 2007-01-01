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Настоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
26 оценок
17 59059
41 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 1Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 2Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 3Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 4Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 5Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный - фото 6
Распродажа

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

Артикул: CH-009-929
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Хьюстон круглый, стеклянный столешница белая с рисунком под мрамор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес26.5 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыстекло, металл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1070 мм
  • Высота упаковки85 мм
  • Глубина упаковки1070 мм
  • Вес упаковки35.8 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики1070
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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