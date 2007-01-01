Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Хьюстон круглый, стеклянный столешница белая с рисунком под мрамор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота760 мм
- Диаметр1000 мм
- Вес26.5 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыстекло, металл
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1070 мм
- Высота упаковки85 мм
- Глубина упаковки1070 мм
- Вес упаковки35.8 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики1070
- Изделия стопируютсяНет