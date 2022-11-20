Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с красивой стеклянной круглой столешницей белого цвета с рисунком под мрамор.
Столешница гармонирует с металлическими ножками оригинальной формы. Такое сочетание смотрится эффектно в любом интерьере.
Диаметр столешницы 100 см.
2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 107*107*8,5 2короб: 82*13*10
Вес брутто:
1короб: 26,4 кг 2короб: 9,4 кг
Объем:
1короб: 0,01 2короб: 0,01
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Вес26.5 кг
- Материал столешницыстекло, металл
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки35.80 кг