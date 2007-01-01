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Настоящее фото товара Кресло Эгг, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эгг, терракот
46 оценок
54 590
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Кресло Эгг, терракот производства ChiedoCover
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Кресло Эгг, терракот

Артикул: CH-016-053
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота1230 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Egg напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении.
Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Egg, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизмом регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа.
В середине ХХ века кресло Egg произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.
Каркас выполнен из композитной стеклоткани, мягкие элементы выполнены с применением поролона 25 плотности различной толщины и холкона 100 плотности. Ножкой является хромированное основание с возможностью регулировки по высоте.

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Скачать инструкцию по эксплуатации

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина870 мм
  • Глубина765 мм
  • Высота1230 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасхром

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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