Характеристики товара
Описание
Габариты упаковки: 0,86*0,66*0,75
Объем упаковки, м3: 0,4
Масса упаковки: 33
Количество в упаковке: 2
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяшерсть
- Страна изготовленияКитай
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Габариты упаковки: 0,86*0,66*0,75
Объем упаковки, м3: 0,4
Масса упаковки: 33
Количество в упаковке: 2
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