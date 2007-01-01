Характеристики товара
Описание
Стол Klass – универсальное решение для современных заведений.
В индустрии гостеприимства, где важны практичность и стиль, стол Klass предлагает идеальное сочетание функциональности и современного дизайна. Этот стол создан для ресторанов, кафе, коворкингов и офисных пространств, где ценится комфорт и эстетика.
Современный дизайн с контрастом деревянной столешницы и строгих черных металлических опор. Четкие линии и лаконичные формы создают ощущение порядка и гармонии.
Усиленная конструкция с двумя массивными опорами гарантирует устойчивость. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.
Универсальность – подходит для обеденных зон, переговорных и рабочих пространств. Регулируемые ножки обеспечивают идеальную устойчивость на любых поверхностях.
Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Нейтральная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер.
Стол Klass – это инвестиция в комфорт гостей и современный облик вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вес49.55 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет