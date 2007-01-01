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Стол Klass

Артикул: CH-071-123
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Журнальный столик Скандика от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Klass – универсальное решение для современных заведений.

В индустрии гостеприимства, где важны практичность и стиль, стол Klass предлагает идеальное сочетание функциональности и современного дизайна. Этот стол создан для ресторанов, кафе, коворкингов и офисных пространств, где ценится комфорт и эстетика.

Современный дизайн с контрастом деревянной столешницы и строгих черных металлических опор. Четкие линии и лаконичные формы создают ощущение порядка и гармонии.

Усиленная конструкция с двумя массивными опорами гарантирует устойчивость. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.

Универсальность – подходит для обеденных зон, переговорных и рабочих пространств. Регулируемые ножки обеспечивают идеальную устойчивость на любых поверхностях.

Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Нейтральная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер.

Стол Klass – это инвестиция в комфорт гостей и современный облик вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес49.55 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Klass
Стол Klass
23 290
В корзине

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