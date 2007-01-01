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Настоящее фото товара Стул Виньетта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Виньетта, белый
40 оценок
8 890
Товар в корзине. Перейти
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Стул Виньетта, белый

Артикул: CH-050-559
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 44; Глубина - 50; Высота - 95; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 45;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, белый
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1030 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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