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Стол Маргит - фото 1

Стол Маргит

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал дерево, металл

Высота: 77 см


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Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 1000 750 40 массив сосны 54 19890
1800 1000 750 40 массив сосны 50 18490
1600 800 750 40 массив сосны 40 14290
1400 800 750 40 массив сосны 37 13190
1200 600 750 40 массив сосны 28 9990
1000 600 750 40 массив сосны 26 8990
2000 1000 750 40 массив дуба 69 53190
1800 1000 750 40 массив дуба 64 48290
1600 800 750 40 массив дуба 49 35490
1400 800 750 40 массив дуба 45 31690
1200 600 750 40 массив дуба 34 21890
1000 600 750 40 массив дуба 30,5 18990

Варианты столешницы

Стол Маргит - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Маргит - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Маргит - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Маргит - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Маргит - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Маргит - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Маргит - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Маргит - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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