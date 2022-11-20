Характеристики товара
Описание
Материал дерево, металл
Высота: 77 см
Материал дерево, металл
Высота: 77 см
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|1000
|750
|40
|массив сосны
|54
|19890
|1800
|1000
|750
|40
|массив сосны
|50
|18490
|1600
|800
|750
|40
|массив сосны
|40
|14290
|1400
|800
|750
|40
|массив сосны
|37
|13190
|1200
|600
|750
|40
|массив сосны
|28
|9990
|1000
|600
|750
|40
|массив сосны
|26
|8990
|2000
|1000
|750
|40
|массив дуба
|69
|53190
|1800
|1000
|750
|40
|массив дуба
|64
|48290
|1600
|800
|750
|40
|массив дуба
|49
|35490
|1400
|800
|750
|40
|массив дуба
|45
|31690
|1200
|600
|750
|40
|массив дуба
|34
|21890
|1000
|600
|750
|40
|массив дуба
|30,5
|18990
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