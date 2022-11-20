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Стул Полин светло-серый

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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с оригинальной формой спинки, высокой поддержкой и подлокотниками. В качестве обивки используется мягкий велюр. Металлический каркас золотого цвета огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 80,5*60*62
Вес брутто: 15,5
Объем: 0,29

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки805 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

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