Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина590 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки805 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки15.5 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет