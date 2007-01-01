Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Полин светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Полин светло-серый
26 оценок
10 69055
23 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Полин светло-серый - фото 1Стул Полин светло-серый - фото 2Стул Полин светло-серый - фото 3Стул Полин светло-серый - фото 4Стул Полин светло-серый - фото 5Стул Полин светло-серый - фото 6
Распродажа

Стул Полин светло-серый

Артикул: CH-004-253
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хэир, кожзам Cream, сиденье кожзам Dark grey, каркас металл RAL 1015
Фотография товара Стул Хэир, кожзам Cream, сиденье кожзам Dark grey, каркас металл RAL 1015 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Моди, белый
Фотография товара Стул Моди, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Полин мягкий серый обивка вельвет

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки805 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки15.5 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Дэгни Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Дэгни Грэйс

66
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49032
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр сине-зеленый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Валентино, 4 ножки, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, 4 ножки, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Валентино, 4 ножки, серый

77
  • бежевый
  • желтый
  • серый
В наличии 72 шт.
Фотография товара Пластиковое кресло РЕЛАКС, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковое кресло РЕЛАКС, серое, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Пластиковое кресло РЕЛАКС, серое

7
  • черный
  • серый
  • белый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Велутто Люкс 32 темно-серый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Велутто Люкс 32 темно-серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 44040
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр Велутто Люкс 32 темно-серый, серебро

7
Фотография товара Стул на металлокаркасе Моншау марселль13 данс / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау марселль13 данс / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул на металлокаркасе Моншау марселль13 данс / черный

12
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Камелия, винный красный, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Камелия, винный красный, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул на металлокаркасе Камелия, винный красный, золотой каркас

10
Фотография товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза

15
Фотография товара Стул Плая, коричневый, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плая, коричневый, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стул Плая, коричневый, темный орех

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Столон Лайт, стальные ноги, бежевый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Столон Лайт, стальные ноги, бежевый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Столон Лайт, стальные ноги, бежевый, белый, велюр

7
  • черный, темно-серый
  • бежевый, черный
  • белый, черный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Грант 900, даркстоун, черный муар

5
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стол раздвижной Сири 1200+300, азул, белый муар

15
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-серый
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Гаити 160*90, столешница дпк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гаити 160*90, столешница дпк, произведённого компанией ChiedoCover
28 090
Оптовая цена

Стол Гаити 160*90, столешница дпк

7
Фотография товара Стол журнальный Джаз 700, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Джаз 700, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Стол журнальный Джаз 700, черный

12
  • бежевый
  • черный
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300 азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300 азул, черный муар

12
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

31
Фотография товара Стол Виган, 70х70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Виган, 70х70, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стол Виган, 70х70

45
Фотография товара Стол раскладной Чорд, черный мрамор, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Чорд, черный мрамор, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
126 090

Стол раскладной Чорд, черный мрамор, ножки черные

11
В пути 1046 шт.
Фотография товара Стол журнальный Рольф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290

Стол журнальный Рольф

70

Другие товары из раздела стулья для кафе

Распродажа
Фотография товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99033
10 290 ₽

Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл

56
Распродажа
Фотография товара Стул Лавал, черный бархат/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лавал, черный бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Лавал, черный бархат/ золото

36
  • белый
  • фиолетовый
  • черный
Фотография товара Стул Perfecto, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Perfecto, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Perfecto, коричневый

39
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Пульс, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пульс, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Пульс, серо-голубой

47
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Wisbone, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wisbone, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39048
17 790 ₽Оптовая цена

Стул Wisbone, бежевый

26
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Maya Bar 75, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Maya Bar 75, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Maya Bar 75, белый

9
  • белый
  • зеленый
  • бежевый
  • черный
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, оливковый

5
  • бежевый
  • черный
  • серый, черный
  • зеленый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул барный Amelia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Amelia, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Стул барный Amelia

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Платс обеденный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Платс обеденный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690

Стул Платс обеденный, бежевый

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Лаундж, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Лаундж

8

Товар в корзине

Стул Полин светло-серый
Стул Полин светло-серый
от 10 690
23 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Грант 900, даркстоун, черный муар

5
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стол раздвижной Сири 1200+300, азул, белый муар

15
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-серый
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Гаити 160*90, столешница дпк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гаити 160*90, столешница дпк, произведённого компанией ChiedoCover
28 090
Оптовая цена

Стол Гаити 160*90, столешница дпк

7

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности