Эргономические кресла

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Кресло Орион, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Орион
Настоящее фото товара Кресло Ева, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Ева
Настоящее фото товара Кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Марго
Настоящее фото товара Кресло Тренд G, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Тренд G
Настоящее фото товара Кресло Кольт, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Кольт
Настоящее фото товара Кресло Ева HR, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Ева HR
Настоящее фото товара Кресло Лола, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Лола
Настоящее фото товара Кресло Пилот люкс, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Пилот люкс
Настоящее фото товара Кресло Аркадия, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Аркадия
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Кресло Морган, произведённого компанией ChiedoCover
12 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Морган
Настоящее фото товара Кресло Лима, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Лима
Настоящее фото товара Кресло Атлант PL-1, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Атлант PL-1
Настоящее фото товара Кресло Бета, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Бета
Настоящее фото товара Кресло Гелиос, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Гелиос
Настоящее фото товара Кресло Ева HL на газ-лифте, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Ева HL на газ-лифте
Настоящее фото товара Кресло Ева PLZ, произведённого компанией ChiedoCover
9 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Ева PLZ
Настоящее фото товара Кресло Ева Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Ева Лайт
Настоящее фото товара Кресло Ева HL, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Ева HL
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Кресло Ева NET, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Ева NET
Настоящее фото товара Кресло Ева M, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Ева M
Настоящее фото товара Кресло Ева P, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Ева P
Настоящее фото товара Кресло Рисмер, произведённого компанией ChiedoCover
15 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Рисмер
Настоящее фото товара Кресло Орман, произведённого компанией ChiedoCover
4 560 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Орман
Настоящее фото товара Кресло Свинг, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Свинг
Настоящее фото товара Кресло Стинг, произведённого компанией ChiedoCover
9 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Стинг
Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Бона (бронза)
Настоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло TopChairs City серый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло TopChairs City черный
Настоящее фото товара Кресло TopChairs Village черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло TopChairs Village черный
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover-15%
29 990 ₽34 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевое
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking, серое, произведённого компанией ChiedoCover-15%
29 990 ₽34 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло руководителя TopChairs Viking, серое
Настоящее фото товара Кресло для посетителей TopChairs Viking, серое, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽24 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло для посетителей TopChairs Viking, серое
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover-21%
26 990 ₽33 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло руководителя TopChairs Crown, коричневое
Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover-22%
21 990 ₽27 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло офисное TopChairs Crown, коричневое
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное, произведённого компанией ChiedoCover-5%
19 990 ₽20 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs President, черное, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло руководителя TopChairs President, черное
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Royal, черное, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло руководителя TopChairs Royal, черное
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Force, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover-10%
9 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло руководителя TopChairs Force, коричневое
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Force, черное, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло руководителя TopChairs Force, черное
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло руководителя TopChairs Atlant, бежевое
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое
Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Effect, черное, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло офисное TopChairs Effect, черное

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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