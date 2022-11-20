Кресло игровое TopChairs Gallardo красное

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло игровое TopChairs Gallardo красное

4.6
12 990 ₽19 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло игровое TopChairs Diablo синее
Кресло игровое TopChairs Diablo синее
Следующий Кресло игровое TopChairs Gallardo желтое
Кресло игровое TopChairs Gallardo желтое

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.

Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт III класса позволяет позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется.

Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.

1 коробка / 1 шт.

Габариты:84,5*65*28

Вес брутто: 19 кг

Объем: 0,155 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1340 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес17 кг
  • Материал столешницыпластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
135Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Стул Elegance темный орех/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
10

Стул Elegance темный орех/ кремовый

Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
9

Стул Elegance белый/ голубой

Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
11

Стул Elegance белый/ серый

Настоящее фото товара Стул Elegance белый/ бледный терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
12

Стул Elegance белый/ бледный терракот

Настоящее фото товара Деревянный стул Artis белый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
7

Деревянный стул Artis белый/ серый

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Другие товары из раздела

Кресло игровое TopChairs Gallardo зеленоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Gallardo зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло игровое TopChairs Gallardo зеленое

В наличии 100 шт.
Кресло игровое TopChairs Gallardo оранжевоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Gallardo оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло игровое TopChairs Gallardo оранжевое

В наличии 100 шт.
Кресло РисмерНастоящее фото товара Кресло Рисмер, произведённого компанией ChiedoCover
от15 650
Оптовая цена
12

Кресло Рисмер

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2