Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный
26 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный - фото 1Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный - фото 2Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный - фото 3Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный - фото 4

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный

Артикул: CH-030-287
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное / Гэлакси gray LB / серый пластик / серая сетка / серая сетка
Фотография товара Кресло офисное / Гэлакси gray LB / серый пластик / серая сетка / серая сетка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Атлант синий
Фотография товара Стул Атлант синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло TopChairs ST-Basic офисное сетка/ткань черный крестовина пластик механизм Пиастра

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья445/540 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки585 мм
  • Вес упаковки9.05 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Пуф Бабл, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Бабл, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Пуф Бабл, серый велюр

44
  • серый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89044
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия велюр черный

26
  • зеленый
  • белый, черный
  • черный
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от17 0906
17 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука

26
В наличии 12 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Стул полубарный Баксан, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Баксан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул полубарный Баксан, белый

83
В наличии 1 шт.
Фотография товара Основание для стола Лаурел, хром лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лаурел, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Основание для стола Лаурел, хром лак

61
  • черный
  • серебряный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Фабиано, орех/ шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фабиано, орех/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Фабиано, орех/ шоколад

40
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Rice синий/ золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Rice синий/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49069
11 090 ₽Оптовая цена

Пуф Rice синий/ золотой

48
  • зеленый
  • серый, золотой
  • синий, золотой
В наличии 56 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Net, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net, коралловый

44
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 73016
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
  • черный
  • серый
В наличии 280 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Адамо, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адамо, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 3903
27 090 ₽Оптовая цена

Стул Адамо, темный орех

36
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела мебель для дома

Фотография товара Стул Гемма серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гемма серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Гемма серый

43
  • серый
  • бежевый, черный
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, фисташковый

64
Фотография товара Стул Вольтер, Nature blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вольтер, Nature blue, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890

Стул Вольтер, Nature blue

70
Настоящее фото товара Набор мебели Доминика, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Набор мебели Доминика

30
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Эль, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эль, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Эль, черный

13
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Глей, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Глей, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло Глей, черный

6
В наличии 125 шт.
Фотография товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Сиена, массив бука, аконтус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сиена, массив бука, аконтус, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул Сиена, массив бука, аконтус

6
  • красный, белый
  • коричневый, золотой
  • желтый, коричневый, золотой
Фотография товара Стул Верди ученический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Верди ученический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Верди ученический

10

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный
Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный
от 4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности