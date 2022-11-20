Характеристики товара
Описание
Компьютерный стол EPIC — удобный стол с большой столешницей, который хорошо впишется даже в самый обычный домашний интерьер.
Дизайн стола достаточно простой, но современный — столешница с декоративным покрытием «под карбон» на двух устойчивых ножках в универсальном черном цвете. По боковым кромкам встроена яркая LED-подсветка, которую можно легко регулировать пультом дистанционного управления.
Поверхность стола не скользкая, устойчивая к загрязнениям, мелким царапинам. На столешнице можно расположить все необходимое: письменные принадлежности, документы, игровые девайсы, настольную лампу. В конструкции предусмотрено 2 отверстия для проводов, а также подстаканник и крючок для наушников.
Ширина и глубина столешницы (размеры стола 120х60х75 см) позволяет расположить даже большой монитор на комфортном для глаз расстоянии и беречь зрение.
Такой стол универсален, эргономичен и удобен для любой работы или отдыха за компьютером: располагайтесь с комфортом и получайте больше удовольствия от любимых игр и фильмов.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина600 мм
- Длина1200 мм
- Вес18.2 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка200
- Цветчерный