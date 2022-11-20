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Компьютерный стол Epic

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Характеристики товара

Описание

Компьютерный стол EPIC — удобный стол с большой столешницей, который хорошо впишется даже в самый обычный домашний интерьер.

Дизайн стола достаточно простой, но современный — столешница с декоративным покрытием «под карбон» на двух устойчивых ножках в универсальном черном цвете. По боковым кромкам встроена яркая LED-подсветка, которую можно легко регулировать пультом дистанционного управления.

Поверхность стола не скользкая, устойчивая к загрязнениям, мелким царапинам. На столешнице можно расположить все необходимое: письменные принадлежности, документы, игровые девайсы, настольную лампу. В конструкции предусмотрено 2 отверстия для проводов, а также подстаканник и крючок для наушников.

Ширина и глубина столешницы (размеры стола 120х60х75 см) позволяет расположить даже большой монитор на комфортном для глаз расстоянии и беречь зрение.

Такой стол универсален, эргономичен и удобен для любой работы или отдыха за компьютером: располагайтесь с комфортом и получайте больше удовольствия от любимых игр и фильмов.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес18.2 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка200
  • Цветчерный

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