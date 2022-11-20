Характеристики товара
Описание
Каждому геймеру, будь то профессионал или начинающий игрок, просто необходим подходящий компьютерный стол. Нет, он не обязательно должен иметь весь спектр технических наворотов, регулировок и подсветок, достаточно чтобы на нем помещался монитор и, самое важное, чтобы стол был удобным и правильной высоты. Геймерский стол STREAM отличный вариант для компьютерных игр, а так же для работы как за письменным столом для школьников.
Основные характеристики
- Вес20.3 кг
- Размер упаковки117/64/18 см
- Страна изготовленияКитай