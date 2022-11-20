Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 85*32*65
Вес брутто: 21
Объем: 0,178
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Ширина640 мм
- Глубина690 мм
- Вес18 кг
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 85*32*65
Вес брутто: 21
Объем: 0,178
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