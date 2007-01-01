Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина660 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес15.75 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный, серебряный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки585 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки15.75 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет